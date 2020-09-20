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أخبار العالم

الهند تسجل أكثر من 92 ألف إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يرتفع لـ 5.4 مليون

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:26 ص
كورونا
كورونا
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أ ش أ
ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى خمسة ملايين و400 ألف و619 حالة، وذلك عقب تسجيل 92 ألفا و605 حالات إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 86 ألفا و752 حالة، وذلك عقب تسجيل 1133 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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