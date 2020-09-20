الهند تسجل أكثر من 92 ألف إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يرتفع لـ 5.4 مليون

ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى خمسة ملايين و400 ألف و619 حالة، وذلك عقب تسجيل 92 ألفا و605 حالات إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.





وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 86 ألفا و752 حالة، وذلك عقب تسجيل 1133 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.



