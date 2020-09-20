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حوادث

إصابة ١٠ أشخاص في انقلاب سيارة على الصحراوي الشرقي ببني سويف

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:43 ص
تصادم - ارشيفية
تصادم - ارشيفية
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أصيب 10 أشخاص اليوم، الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى شمال مدينة بنى سويف بالقرب من نفق أبو صالح.


وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من نفق أبو صالح شمال المحافظة.


ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسبع سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.


واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى 10 مصابين هم: علاء إبراهيم رياض، 34 سنة، مقيم سمسطا، بدون عمل، مصاب اشتباه كسر بالذراع اليسرى، ورأفت إبراهيم عبد السلام، 48 سنة، مقيم سمسطا، موظف، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى مع كدمات وسحجات بالجسم، وسعيد محمود خليفة، 40 سنة، مقيم ببا، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد إبراهيم سيد، 27 سنة، عامل، مقيم ببا، مصاب بجرح قطعي باليد اليسري، وأحمد محمد أحمد، 30 سنة، موظف بالأزهر، مصاب باشتباه كسر في الساق اليسرى مع خلع بالكتف.


كما استقبل المستشفى التخصصى إسلام خليفة إبراهيم، 26 سنة، بدون عمل، مقيم ببا، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، وأحمد محمد فرحات، 26 سنة، مقيم ببا، عامل، مصاب باشتباه  كسر بالساق اليسرى، وعبد الله علي عبد العليم، 20 سنة، مقيم ببا، عامل، ومصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، وحسام حسن عبد الجواد، 21 سنة، مقيم ببا، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وإسلام حسن محمود، 21 سنة، مقيم ببا، عامل، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم.
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