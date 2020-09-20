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فن

الإبتسامات تسبق السلام.. يارا توجه رسالة لجمهورها

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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سيد احمد
وجهت المطربة اللبنانية يارا رسالة الى متابعيها ونشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلقت يارا قائلة: "في الصّباح تحديدًا،لا بُدّ أن تَسبِق الإبتسامات السّلام، وتَهزُم الكآبة وَتَنتَصِر على الهُموم، في الصّباح لا بُدَّ للإبتِسامات أن تفوز .. اللهُمّ، إجعَل صباح أَحِبَّتي سعيدًا مُبارَكًا طَيِّبا".


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كانت احدث أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب ".

يذكر أن يارا شاركت فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي.


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