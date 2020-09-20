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برلمان

تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا.. البرلمان ينصف أصحاب الهمم بـ قانون الإعاقة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:21 ص
ذوى الإعاقة
ذوى الإعاقة
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معتز الخصوصى
أصدر مجلس النواب عددًا من القوانين الهامة التى تدعم الفئات المهمشة فى المجتمع وعلى رأسها قانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال فى عام 2017 ، على قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ، حيث نصت المادة 23 من قانون ذوى الإعاقة، المقدم من الحكومة، بشأن خفض ساعات العمل فى الجهات الحكومية والخاصة، بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الاحتياجات الخاصة أو من يرعاهم من درجتى القرابة الأولى والثانية.

ارتكزت فلسفة القانون على حرية المساواة والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجمتع، وفقا لما نص عليه الدستور من إيلاء الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما بالغًا لما عانوه على مدى عقود طويلة من التهميش والإقصاء، إلي جانب النظرة المجتمعية التي تقوم على العطف والشفقة والإحسان.

تنص المادة (23) من مشروع القانون، على تخفيض ساعات العمل فى الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الاحتياجات أو من يرعى شخصًا منهم، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل ، بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب له يختار من بينهم الأشخاص من ذوى الإحتياجات وفقا لظروفهم وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم.
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