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أخبار العالم

وزير الصحة البريطاني: نواجه نقطة تحول مع انتشار كورونا.. وعودة الإغلاق واردة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:23 ص
وزير الصحة البريطاني
وزير الصحة البريطاني
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شيماء مصطفى
حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، من أن بلاده تواجه نقطة تحول بسبب انتشار فيروس كورونا، وعدم التزام الأفراد باتباع الإجراءات الاحترازية وعزل أنفسهم. 

وفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، قال هانكوك إن هناك اجتماع اليوم للنظر في الحاجة إلى إجراءات الإغلاق في لندن، بعد أن ناقش هذا الأمر مع عمدتها صادق خان.

وحسب الصحيفة البريطانية، يرغب صادق خان في فرض قيود جديدة في العاصمة اعتبارًا من غد الاثنين.

كانت المملكة المتحدة أعلنت عن تدابير جديدة صارمة لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تشمل التدابير الجديدة فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه استرليني على الأشخاص الذين يخالفون إجراءات الحجر الصحي، خاصة المصابين بفيروس كورونا إذا غادروا منزلهم في حالة عزلهم، بموجب القواعد الصارمة الجديدة التي أدخلها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ومن المقرر أن يحصل 4 ملايين شخص من ذوي الدخل المنخفض ولا يمكنهم العمل من المنزل على مبلغ قدره 500 جنيه إسترليني في حال عزلهم.

تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي وصل فيه عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى 4422، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مايو، وسط تواجد حشود كبيرة في الأسواق والحانات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد حذر هذا الأسبوع من أن المملكة المتحدة تواجه "موجة وبائية ثانية"، ما دفعه الى وضع قيود جديدة تطال ملايين الأشخاص.

وأضاف جونسون في تصريحات للصحفيين "ننظر بعناية لانتشار الوباء خلال الأيام الماضية.. وليس لدينا شك.. نحن الآن نشهد الموجة الثانية".

وأوضح أن الموجة الثانية لفيروس كورونا انتشرت في فرنسا واسبانيا ومعظم أوروبا، مضيفا "أمر لا مفر منه أننا سنراه في هذا البلد".

وألمح جونسون إلى احتمالية إعادة فرض الإغلاق الكلي، مؤكدا أن السبيل الوحيد لعدم اتخاذ ذلك القرار هو اتباع الارشادات الصحية والتباعد الاجتماعي، موضحا أن الأمر محل دراسة.

وقال جونسون إنه اعتبارا من 28 سبتمبر سيكون كل بريطاني ملزما بعزل نفسه ذاتيا في حال ثبتت إصابته بالفيروس أو تم إبلاغه بضرورة ذلك من قبل برنامج الفحص والتعقب التابع لهيئة الخدمة الصحية الوطنية.

وأضاف جونسون في بيان أن "الطريقة الفضلى لمكافحة هذا الفيروس هي باتباع الجميع الإجراءات وعزل أنفسهم ذاتيا إن كانوا معرضين لخطر نقل فيروس كورونا إلى أشخاص آخرين".

وحذر "لا يجب على أحد التقليل من أهمية هذا الأمر، فالإجراءات الجديدة تعني أنك ملزم قانونا بفعل ذلك".

ويُطلب حاليا من الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض كوفيد-19 أو كانت نتيجة فحوصهم إيجابية التزام الحجر الصحي لمدة 10 أيام، أما الذين يعيشون مع أشخاص ظهرت عليهم أعراض أو كانت نتيجة فحوصهم إيجابية فيتوجب عليهم حجر أنفسهم 14 يوما.
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