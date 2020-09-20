للحد من زحام المواطنين .. محافظ الإسكندرية يفتتح مكتب توثيق رمل ثاني المطور

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم مكتب توثيق رمل ثاني المطور ، بمنطقة أبو سليمان شرق الإسكندرية.





يأتي ذلك ضمن خطة التطوير والتحديث وزيادة منافذ تقديم الخدمات التي تنتهجها وزارة العدل للحد من الازدحام في مكاتب التوثيق، بحضور المستشار عمرو عبد للوارث مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق ونائبا عنه.





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وهنأ المحافظ أهالي المنطقة على افتتاح احدث مكاتب الشهر العقاري المطورة بالمحافظة وهو أحد ٥ مكاتب مطورة سيتم افتتاحها الفترة القادمة، مشيرا إلى أن تم تجهيز المكتب وفق أحدث المواصفات التقنية التي تعتمدها الوزارة في إنشاء مكاتب التوثيق المطورة على مستوى الجمهورية، حيث يعتمد على البصمة الإلكترونية ونظام مطور يرتبط مباشرة بالوزارة ويخدم ما يقرب من نصف مليون مواطن .



