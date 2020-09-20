تريزيجيه يهنئ رضا البحراوي بـ عيد ميلاده ... فيديو

هنأ محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى ونجم منتخب مصر ، الفنان رضا البحراوي بعيد ميلاده.
ونشر رضا البحراوي فيديو تريزيجيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " وعلق قائلا: " وأنت طيب يا حبيبي ودايما مكسر الدنيا:.
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بطريقة كوميدية إيمي سمير غانم تغني لـ رضا البحراوي
وطرح رضا البحراوى أغنية جديدة بعنوان "الحزن لما انتصر"، وهي من توزيع حسام ماركو.
كانت أبرز أعمال رضا البحراوى الفنية كل من أغنية "سمعت كلامكم عني"، و"كل ما افكر"، و"الحزن"، وغيرها من الأغاني المتنوعة والمختلفة.
ونشر رضا البحراوي فيديو تريزيجيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " وعلق قائلا: " وأنت طيب يا حبيبي ودايما مكسر الدنيا:.
اقرا ايضا :
بطريقة كوميدية إيمي سمير غانم تغني لـ رضا البحراوي
وطرح رضا البحراوى أغنية جديدة بعنوان "الحزن لما انتصر"، وهي من توزيع حسام ماركو.
كانت أبرز أعمال رضا البحراوى الفنية كل من أغنية "سمعت كلامكم عني"، و"كل ما افكر"، و"الحزن"، وغيرها من الأغاني المتنوعة والمختلفة.