شاهد.. إقبال كثيف لطلاب المرحلة الثالثة على معامل تنسيق آداب عين شمس

شهدت معامل تنسيق كلية الآداب بجامعة عين شمس، إقبالا كثيفا من طلاب المرحلة الثالثة، حيث فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق لطلاب للمرحلة الثالثة، يوم الخميس الماضي ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل 21 سبتمبر.







وأكد الدكتور مصطفى مرتضى، عميد الكلية، أن معامل الحاسب الآلي بالكلية مستمرة في استقبال الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال توفير جميع الإمكانيات من خدمة الإنترنت إلى طباعة استمارة الرغبات وتوفير طاقم المساعدة الفنية المدرب على تخطي أي عقبة تقنية قد تواجه الطالب.







وأشار إلى توافر مسئولين وخبراء في عملية التنسيق ومدربين على الإجابة عن جميع استفسارات الطلاب وأولياء الأمور فيما يتعلق بملء استمارة الرغبات والتوجيه الصحيح للطالب وتقديم الدعم المعنوى له، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس "كوفيد ١٩" من خلال تطهير وتعقيم المعامل كل ساعتين، فضلا عن التنبيه على ضرورة ارتداء الكمامات.









وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم، الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 150 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.







وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مشيرا إلى أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.



جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح الخميس الموافق 17 سبتمبر، وينتهى مساء الاثنين الموافق ٢١ سبتمبر الجاري.



