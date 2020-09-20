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أخبار العالم

رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلام

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلام.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الأحد، أن البرهان التقى مع وفد الجبهة الثورية القادم من جوبا للتبشير بقدوم السلام. 

وأكد نائب رئيس "الحركة الشعبية شمال - جناح مالك عقار "، ممثل وفد المقدمة ياسر عرمان، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أهمية اللقاء، الذي ناقش تنفيذ اتفاقية السلام.

وشدد على أن الاتفاقية نقطة تحول نوعية لاستكمال الفترة الإنتقالية، معتبرا أنها البداية الحقيقية لحوار مع كافة مكونات التغيير والاتفاق على الشراكة التي تخدم مصالح السودان.

وأشار عرمان إلى أن الاتفاقية جاءت لإزالة التهميش والاحتقان والغبن الاجتماعي. 

وفي سياق متصل، أوضح عرمان أن اتفاقية شرق السودان ستستكمل بعقد مؤتمر لكافة مكونات شرق السودان تجاه كل ما يوحدهم، وأن خطوات السلام ستمضي بشراكة الجميع من النساء والشباب وقوى التغيير والقوات النظامية حتى يتحقق السلام الشامل لشعب السودان.
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