أبرزها الكلام السلبي وقلة النوم.. احذر 6 عادات تؤدي لزيادة الوزن





ومن خلال التقرير التالي نستعرض عادات تزيد الوزن عليك تجنبها:





1- التأثير السلبي بالكلام

حذرت دراسة حديثة أن التأثير السلبي بالكلام على الجسم أكثر من تأثيره بتناول الطعام، لذلك ينصح الباحثون أن الأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية يجب أن يستخدموا كلمات أكثر حيادية عند التعبير عن زيادة الوزن، مثل مؤشر كتلة الجسم وغيرها من الكلمات العلمية التي يجدونها أقل إزعاجا.





2- تناول الطعام أثناء ركوب المواصلات

تناول الطعام أثناء ركوب المواصلات يزيد من الوزن بشكل كبير حيث يتناول الأشخاص أن دراية عن كمية الطعام.





3- تناول الطعام امام مشاهدة التلفاز





يميل بعض الأشخاص إلى تناول بعض أنواع التسالي أثناء مشاهدة التلفاز، وذلك يعمل على زيادة الوزن بشكل كبير.

4- تناول الطعام بسرعة

تناول الطعام بسرعة يزيد من الوزن لأن الشخص لا يحسب الكمية المناسبة للطعام الذي يتناولها.





5- تناول الطعام في أطباق كبيرة

الأطباق الكبيرة تحتوي على كميات كبيرة من الطعام لذلك لا يدرك الشخص ماذا يتناول.





6- قلة النوم

قال الباحثون إن أنماط النوم السيئة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة مؤشر كتلة الجسم، مشيرين إلى أن الوزن الزائد يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 ومرض الشريان التاجي.





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