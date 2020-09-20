AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أبرزها الكلام السلبي وقلة النوم.. احذر 6 عادات تؤدي لزيادة الوزن

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:31 م
عادات تؤدي إلى زيادة
عادات تؤدي إلى زيادة وزن
Advertisements
حياة عبد العزيز
من المعروف أن تناول الوجبات السريعة تعمل على زيادة الوزن بشكل كبير، لكن كشفت الكثير من الدراسات ان هناك عادات خاطئة تؤدي إلى زيادة الوزن أيضًا.

ومن خلال التقرير التالي نستعرض عادات تزيد الوزن عليك تجنبها: 

1- التأثير السلبي بالكلام
حذرت دراسة حديثة أن التأثير السلبي بالكلام على الجسم أكثر من تأثيره بتناول الطعام، لذلك ينصح الباحثون أن الأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية يجب أن يستخدموا كلمات أكثر حيادية عند التعبير عن زيادة الوزن، مثل مؤشر كتلة الجسم وغيرها من الكلمات العلمية التي يجدونها أقل إزعاجا.

2- تناول الطعام أثناء ركوب المواصلات
تناول الطعام أثناء ركوب المواصلات يزيد من الوزن بشكل كبير حيث يتناول الأشخاص أن دراية عن كمية الطعام.

3- تناول الطعام امام مشاهدة التلفاز
يميل بعض الأشخاص إلى تناول بعض أنواع التسالي أثناء مشاهدة التلفاز، وذلك يعمل على زيادة الوزن بشكل كبير.

4- تناول الطعام بسرعة
تناول الطعام بسرعة يزيد من الوزن لأن الشخص لا يحسب الكمية المناسبة للطعام الذي يتناولها.

5- تناول الطعام في أطباق كبيرة
الأطباق الكبيرة تحتوي على كميات كبيرة من الطعام لذلك لا يدرك الشخص ماذا يتناول.

6- قلة النوم 
قال الباحثون إن أنماط النوم السيئة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة مؤشر كتلة الجسم، مشيرين إلى أن الوزن الزائد يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 ومرض الشريان التاجي.

اقرأ أيضًا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة : خسارة الوزن تحميك من الوفاة المبكرة

دراسة: زيادة الوزن مصيرك عند تناول الطعام في هذه الأوقات

دراسة: تناول الطعام بعد الساعة 6 مساء يزيد من وزنك لهذا السبب

لن تصدق.. كلمة يا تخين تتسبب في زيادة الوزن

دراسة حديثة: البالغون من البدناء ينامون أقل من غيرهم

احترس .. قلة النوم تصيبك بزيادة كبيرة في الوزن

ترشيحاتنا

مشاركة بن شرقي وجمعة وأوباما في تدريب الزمالك

بقصة شعر جديدة وفلتر قطة.. هيدي كرم بإطلالة جذابة.. شاهد

إلقاء القبض على الفنانة مريم حسين في دبي.. تفاصيل

قبل ساعات من الإعلان.. بالأرقام فيريرا المدرب الأفضل لقيادة الزمالك

فيديوجراف.. أعلى معدل إنتاج غاز في تاريخ مصر خلال عام

أزمة صحية تداهم سمير غانم.. وفحوصات طبية عاجلة للاطمئنان على صحته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الكلام السلبي وقلة النوم.. احذر 6 عادات تؤدي لزيادة الوزن

شقيقة هنا الزاهد بإطلالة مثيرة للجدل رفقة كلبها

بقصة شعر جديدة وفلتر قطة.. هيدي كرم بإطلالة جذابة.. شاهد