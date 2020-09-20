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محافظات

لبحث سبل التعاون.. مجلس إدارة «غرفة الأقصر» في ضيافة «غرفة الإسكندرية»

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:16 م
مجلس إدارة غرفة الأقصر
مجلس إدارة "غرفة الأقصر" في ضيافة "غرفة الإسكندرية"
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أحمد بسيوني
استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية اليوم الأحد، برئاسة أحمد الوكيل، مجلس إدارة "غرفة الأقصر"، بمقر الغرفة، لبحث سبل التعاون.

وتم خلال اللقاء تفقد مقر الغرفة، حيث أبدى مجلس إدارة "غرفة الأقصر"، إعجابه بالطراز المعاري الفريد لمبنى "غرفة الإسكندرية".

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قال أحمد الوكيل، رئيس "غرفة الإسكندرية"، خلال كلمته، إنه يرحب بمجلس إدارة "غرفة الأقصر"، فهي من أحدث الغرفة التجارية في مصر، في بلد تمتاز بجمال وطابع تراثي خاص.

وأضاف أن "غرفة الإسكندرية"، هي أول غرفة تجارية مصرية، مشيرًا إلى أن الغرفة تمتاز بأنها محتفظة بتاريخها، فالغرفة تحتفظ بكل ما يخص الاقتصاد المصري من موازنات وغيره، إضافة إلى محاضر الغرفة منذ إنشائها.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يشهد حالة ركود، نتيجة أزمة جائحة كورونا، مضيفًا أن الحكومة المصرية بدأت الأزمة بشكل إيجابي، خصوصًا فيما يخص سلاسل الإمداد، فلم يشعر أحد بأي نقص في السلع، نتيجة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة.

وأكد أن المشكلة أن العالم يتوقع الدخول في مرحلة ثانية من جائحة كورونا، ما سيؤدي إلى أزمة اقتصادية جديدة، مشيرًا إلى أن "غرفة الإسكندرية"، ناشدت الحكومة لاتخاذ مزيد من الإجراءات التوسعية، كما أنه من المهم دعم المنشأت الصغيرة والمتوسطة، فهي لن تستطيع الاستمرار في ظل حالة التباطئ الاقتصادي، وضعف القوة الشرائية. 

وناشد الوكيل خلال كلمته، البنك المركزي المصري، بتخفيض  نسبة الفائدة لأقل من سعر التضخم، لمساعدة التجار في مواجهة تلك الفترة الصعبة.


واستكمل أنه يجب خلال فترة التوقف أو الركود الاقتصادي، استغلال تلك الفترة في عقد المزيد من الدورات التدريبية، مشيرًا إلى أن ذلك يعد دور أساسي للغرف التجارية، حتى نكون مستعدين للعودة، بالمهارات اللازمة لسوق العمل.

في نفس السياق، أوضح صلاح خليل رئيس "غرفة الأقصر" ، أن "غرفة الإسكندرية" تتميز بتقديم العديد من الخدمات لمنتسبيها، ما بين تقديم خدمات قانونية، إلى خدمات متعلقة بالسجل التجاري والضرائب، وغيرها من الخدمات.

وأضاف أن اللقاء يهدف إلى التعاون بين الغرفتين، لتبادل الخدمات والمعلومات، لضمان الارتقاء بمستويات الغرف التجارية.
 
جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي، أمين الصندوق بالغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، كرم كردي، والمهندس هاني شمسية، وأشرف أبو إسماعيل، ومحمد حفني، والبديوي السيد. 

ومن غرفة الأقصر كل من صلاح خليل رئيس الغرفة، ويحيى محمد نائب أول رئيس الغرفة، ومصطفى محمد أمين الصندوق، وزين العابدين أحمد أمين الصندوق المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة سلامشة رشيدي سليمان، وجمال عبد السلام، ومحمد سمير حسن، وأسامة سلطان رئيس غرفة الشرقية، وعماد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.
لبحث سبل التعاون.. مجلس إدارة «غرفة الأقصر» في ضيافة «غرفة الإسكندرية»
لبحث سبل التعاون.. مجلس إدارة «غرفة الأقصر» في ضيافة «غرفة الإسكندرية»
لبحث سبل التعاون.. مجلس إدارة «غرفة الأقصر» في ضيافة «غرفة الإسكندرية»
لبحث سبل التعاون.. مجلس إدارة «غرفة الأقصر» في ضيافة «غرفة الإسكندرية»
لبحث سبل التعاون.. مجلس إدارة «غرفة الأقصر» في ضيافة «غرفة الإسكندرية»
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