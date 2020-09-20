5 احتياطات للسلامة.. مضاعفات خطيرة تستمر مع مصابى كورونا بعد الشفاء

تمكن عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا من الشفاء والتخلص منه ولكن بعضهم عانى من مضاعفات طويلة الامد ظلت موجودة بعد الشفاء خاصة الذين أصيبوا بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.





وعرض موقع " Pharmeasy" اهم المضاعفات طويلة الامد التى يتعرض لها المصابين بفيروس كورونا والاحتياطات اللازمة.

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تندب الرئة:

تشير تقارير إلى أنه بعد التعافي من COVID-19 الشديد ، قد يعاني بعض مرضى COVID-19 من تلف الرئة بما في ذلك ندبات الرئة الجزئية أو الكاملة (تليف الرئة) مما يؤدي إلى قيود وظيفية شديدة.







ويمكن للنسيج الندبي أن يدمر الرئة الطبيعية ويجعل من الصعب على الأكسجين الوصول إلى الدم. يمكن أن يتسبب انخفاض مستويات الأكسجين في ضيق التنفس ، خاصة أثناء المجهود البدني.





ويمكن أن يؤثر ضعف وظائف الرئة الناتج عن عدوى SARS-CoV-2 سلبًا على الأعضاء الأخرى مثل القلب والكلى والدماغ ، مع آثار صحية كبيرة قد تستمر بعد تجاوز العدوى.

صحة القلب:

وفقًا لدراسة صغيرة نُشرت في مجلة JAMA Cardiology (27 يوليو) ، قد يعاني بعض الأشخاص الذين يتعافون من COVID-19 من تلف القلب والتهاب عضلة القلب أو التهاب عضلة القلب ، بعد أشهر من الإصابة الأولية.





وتؤدي حالات الالتهاب الجهازي الشديدة أثناء COVID-19 إلى تفاقم ضربات القلب غير المنتظمة لدى بعض الأفراد. يمكن أن يؤدي الالتهاب الحاد الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى تفاقم وظائف القلب والكلى.

الصحة النفسية:

الأشخاص الذين يحتاجون إلى العناية المركزة معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) والقلق والاكتئاب.





وكشفت التقارير المبكرة من الصين وأوروبا أن بعض المرضى الذين يتعافون من COVID-19 يعانون من القلق والاكتئاب وبالإضافة إلى اضطرابات المزاج ، قد يعاني العديد من المرضى المتعافين من أعراض نفسية عصبية بما في ذلك الدوخة ، وخدر الأطراف ، وفقدان حاسة الشم والذوق على المدى الطويل ، وتغيرات معرفية ، مثل صعوبات الانتباه والذاكرة وضباب الدماغ.

احتياطات السلامة

تشمل احتياطات السلامة التي يمكننا اتخاذها لتقليل التعرض والمخاطر ما يلي:

• التباعد الجسدي

• ارتداء القناع في الأماكن العامة

• غسل اليدين بانتظام

• تناول مكملات فيتامين ج / الغذاء.