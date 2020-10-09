بشرى سارة لجماهير الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن لاعبي الهلال المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وذكر الإعلامي حمد الصويلحي، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، رسالة جاءت كالآتي..





"سيغادر الثنائي محمد البريك وحمد العبدان الحجر الصحي غدًا باذن الله بعد ظهور تحاليلهم الاولية وتعافيهم من فيروس كورونا".





من جانبه، أكد الإعلامي عبد الله الحنيان، أن سلمان الفرج يعود لمعسكر الهلال مساء اليوم، في حين تكون عودة البريك والعبدان مبدئيًا غدًا "الإثنين".





وكشف مدرب الهلال رازفان لوشيسكو عن تشكيل الهلال أمام شاهر خودرو الإيراني، في لقاء الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، الذي شهد تواجد 3 لاعبين فقط في قائمة البدلاء، علمًا بأن الهلال كان قد طالب الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباراة شاهر خودرو، بينما رد الآسيوي بالرفض.