فرنسا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت فرنسا، اليوم الأحد أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع جديد لمؤشر الحالات اليومية منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.









أفادت الإدارة العامة لشئون الصحة الفرنسية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إلى 542194 حالة.









ويشير هذا الرقم إلى استمرار ارتفاع الإصابات اليومية بالفيروس في فرنسا التي رصدت يوم 17 سبتمبر 10593 حالة، وفي 18 سبتمبر 13215 إصابة.









ويلقي مسئولو الصحة باللوم في ذلك إلى التجمعات الاجتماعية، لاسيما بين الشبان والمسافرين الذين يحملون الفيروس من أماكن العطلات.







