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توك شو

عنده هسهس.. الهارب محمد علي مرعوب عند سماع سارينة الشرطة الإسبانية.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:50 م
محمد على
محمد على
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حمزة شعيب
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو ظهر من خلاله رعب وخوف المقاول الهارب محمد علي من سارينة الشرطة الاسبانية.

وقال الإعلامي أحمد موسي خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى"والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" ده المحرض على نزول الناس للشارع مرعوب ويترقب لحظة القبض عليه، مردفا:" بقي عنده هسهس".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الشعب المصري العظيم يسقط الدعوات التخريبية للمتآمرين الخونة في قطر وتركيا ولا يستجيب لهم.


وتابع «مفيش غير أعضاء الجماعة الإرهابية فقط اللي شايفين الناس اللي في الشارع»، مشيرا إلى أن جميع أحياء القاهرة تتسم بالهدوء منذ صباح اليوم.

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