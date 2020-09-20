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أخبار العالم

ردا على ترامب.. مصادر كويتية: لا نية للتطبيع مع إسرائيل وقرارنا سيادى

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:56 م
مصادر كويتية ردا
مصادر كويتية ردا على ترامب: لا نية للتطبيع مع إسرائيل
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قسم الخارجي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الكويت قد تكون الدولة التالية المنضمة لاتفاق التطبيع مع إسرائيل، إلا أن مصادر حكومية كويتية نفت ذلك.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصادر حكومية وصفتها بـ"الرفيعة" تأكيدها أن الموقف الكويتي من التطبيع مع إسرائيل "ثابت ولم يتغير"، وأن الكويت ثابتة على موقفها، وهي آخر من سيطبع مع الكيان الصهيوني.

وأضافت المصادر، أن تصريحات ترامب لم تكن على هامش لقائه مع الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي مثل أمير الكويت في تسلم وسام الاستحقاق العسكري الأمريكي.

وقالت المصادر الحكومية إن الكويت لا تواجه أي ضغوط لتغيير موقفها الراسخ والرافض للتطبيع مع إسرائيل، موضحة أن القرار الكويتي أمر سيادي ولم يتغير.

وأوضحت أن الكويت تدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحل العادل القائم على مرجعيات السلام على رأسها ا قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.

كان الرئيس ترامب قد أكد أن الكويت متحمسة للانضمام لاتفاق التطبيع مع إسرائيل، موضحا أنها قد تكون الدولة التالية بعد الإمارات والبحرين.
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