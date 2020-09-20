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أخبار العالم

قرار غريب.. الكويت تحظر نشر الملابس في البلكونات المطلة على الطريق

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:29 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
شدد محافظ العاصمة الكويتية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، على "ضرورة الالتزام بقرار وزارة الدولة لشؤون البلدية رقم 190 بشأن النظافة العامة ونقل النفايات خصوصا المادة الرابعة في البند الثاني والذي ينص على (يحظر تنظيف السجاد والمفروشات من المطلات الواقعة على الشوارع، كما يحظر وضع أو نشر الملابس أو أية أشياء أخرى في المطلات والفتحات الواقعة على الطرق والميادين أو الساحات العامة بقصد تجفيفها أو تهويتها أو لأي غرض آخر)".

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة العاصمة للحفاظ على المظهر الجمالي لجميع مناطقها.

وحذر المحافظ الخالد، في تصريح صحفي من "مغبة عدم الالتزام الكامل بهذه القرارات من قبل جميع سكان المحافظة مواطنين ومقيمين إذ تعرضهم للمخالفات والمساءلة القانونية".

وأوضح إن ارتكاب البعض لمثل هذه الممارسات التي تساهم في تشويه المظهر الحضاري لبعض مناطق المحافظة يعتبر توجها مذموما إذ يخالف القرارات واللوائح المنظمة في هذا الشأن"، مبينا أن "المحافظة جادة في توجهها وتأخذ على عاتقها مواجهة كافة المظاهر غير الحضارية في مناطقها بكل حزم وشدة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وهو ما يتجلى واضحا في عمليات إزالة مخالفات البناء".

وأكد الخالد أن "المحافظة ستسعى بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق القانون على جميع المخالفين"، موجها "جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والالتزام بكافة القرارات والدعوات التي تدفع في اتجاه الحفاظ على المظهر الحضاري في جميع مناطق المحافظة".

وأتم الخالد، تصريحه، مؤكدا على أن "المحافظة تعول على وعي أهالي وسكان المحافظة مواطنين ومقيمين في دعم جهود الارتقاء بمتطلبات واحتياجات المناطق".
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