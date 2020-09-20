المتحدث باسم العاصمة الإدارية: نستهدف نقل الموظفين الحكوميين العام المقبل.. فيديو

أكد العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم العاصمة الجديدة، أن زيارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، للعاصمة الجديدة باستمرار، تعطى دفعة للأمام، موضحًا أنها تحمل دائما فرصة لمراجعة المواقف وحل المشكلات المختلفة .





وأضاف العميد خالد الحسيني، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى ، أنه من المقرر في العام الجاري، أن ينقل جميع العاملين في الجهاز الحكومي إلى مقرات وزاراتهم الجديدة بالعاصمة الإدارية.





وأشار المتحدث باسم العاصمة الادارية الجديدة، إلى أنه تم حصر قيمة الوحدات السكنية التي سينقل لها العاملين ، تيسيراً على المواطن ، والسداد سيتم على حد أقصي 15 عاماً، مؤكدا أنها كاملة المرافق ، وتتميز بالتقنيات التكنولوجية الحديثة .





وأوضح "الحسيني"، أن الدولة تراهن بالكامل على كافة مناطق العاصمة الإدارية الجديدة ، لافتا إلى أن العاصمة الادارية ، تقع على بعد 45 كيلو من القاهرة ، وبالقرب من التجمع الخامس .





وتابع "الحسيني" ، أنه جار العمل بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية ، والتي تشمل 40 ألف فدان ، وسيتم الانتهاء منها في عام 2023 .