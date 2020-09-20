AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المتحدث باسم العاصمة الإدارية: نستهدف نقل الموظفين الحكوميين العام المقبل.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
نورهان رأفت
أكد العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم العاصمة الجديدة، أن زيارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، للعاصمة الجديدة باستمرار، تعطى دفعة للأمام، موضحًا أنها تحمل دائما فرصة لمراجعة المواقف وحل المشكلات المختلفة .

وأضاف العميد خالد الحسيني، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى ، أنه من المقرر في العام الجاري، أن ينقل جميع العاملين في الجهاز الحكومي إلى مقرات وزاراتهم الجديدة بالعاصمة الإدارية.

وأشار المتحدث باسم العاصمة الادارية الجديدة، إلى أنه تم حصر قيمة الوحدات السكنية التي سينقل لها العاملين ، تيسيراً على المواطن ، والسداد سيتم على حد أقصي 15 عاماً، مؤكدا أنها كاملة المرافق ، وتتميز بالتقنيات التكنولوجية الحديثة .

وأوضح "الحسيني"، أن الدولة تراهن بالكامل على كافة مناطق العاصمة الإدارية الجديدة ، لافتا إلى أن العاصمة الادارية ، تقع على بعد 45 كيلو من القاهرة ، وبالقرب من التجمع الخامس  .

وتابع "الحسيني" ، أنه جار العمل بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية ، والتي تشمل 40 ألف فدان ، وسيتم الانتهاء منها في عام 2023 .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الانتقال لـ العاصمة الإدارية..السيسي يطالب بـ صياغة إطار شامل لاستغلال الاصول والمباني الحكومية الحالية بالقاهرة

الرئيس يتابع خطة نقل الوزارات ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية.. تطوير الجهاز الإداري بشكل جذري وحديث .. والسيسي يوجه بالتصدي بحسم لمخالفات البناء

السيسي يتابع مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال وميكنة الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة

السيسي يتابع الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية في العاصمة الإدارية.. وتوجيهات رئاسية بضرورة التدريب وتنمية المهارات على تشغيل نظم المعلومات الجديدة قبل انتقال الحكومة للعاصمة الجديدة

الانتهاء من 90% من الحي الحكومي.. العاصمة الإدارية: الإنشاءات لم تكلف الحكومة جنيها واحدا

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي .. موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

خطيب ابنتي لا يصلي فهل أتم زواجها منه؟.. شاهد رد الإفتاء

احتفالا باليوم الوطنى السعودى .. 12 شرطا لحضور حفل عمرو دياب

البنك المركزي: ارتفاع الودائع غير الحكومية لـ3.9 تريليون جنيه في مايو الماضي

صفع الحكام واستبعاد جروس وسحر كشري.. تعرف على تصريحات رئيس نادي الزمالك

حفل زفاف تحول إلى مأتم.. عريس يطلق النار على نفسه لسبب غريب| صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاهد.. أيقونة فيراري الرائعة تعود لتضرب من جديد بعد كورونا

موريشيوس جزيرة الأحلام.. الاستمتاع في أهدأ مكان بالعالم.. صور