أحمد ناجي قمحة: الإخوان فشلوا في خطتهم باللعب على عاطفة المصريين.. فيديو

قال أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ، إن هناك عوامل متحكمة في المشهد الذى نراه ومنها ان التنظيم الارهابي أداته الرئيسية هي محاولة استعطاف المصريين واللعب علي الأوتار العاطفية ولكنهم فشلوا في خطتهم .





وأضاف ناجي قمحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن التنظيم الإرهابي يستخدم أدوات مختلفة جدا منذ ان قرر ان تكون العاطفة هي الاداة الاعلامية التي يستخدمونها عبر الوسائل المختلفة التي يستخدمونها .





واوضح ناجي قمحة ، أن التنظيم الإرهابي يقوم بعمل حرب من معلوماتية بها كم كبير من الشائعات وليست يومية ولكنها علي مدار الساعة وتستهدف مكونات الدولة . الإرهابي





وتابع : ان الوعي اصبح اليوم متزايدا لدى الشعب المصري وهذا لما تم تحقيقه علي أرض الواقع بالفعل .



