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أحمد ناجي قمحة: الإخوان فشلوا في خطتهم باللعب على عاطفة المصريين.. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
ناجي قمحة
ناجي قمحة
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إبراهيم القادري
قال أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ، إن هناك عوامل متحكمة في المشهد الذى نراه ومنها ان التنظيم الارهابي أداته الرئيسية هي محاولة استعطاف المصريين واللعب علي الأوتار العاطفية ولكنهم فشلوا في خطتهم .

وأضاف ناجي قمحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن التنظيم الإرهابي يستخدم أدوات مختلفة جدا منذ ان قرر ان تكون العاطفة هي الاداة الاعلامية التي يستخدمونها عبر الوسائل المختلفة التي يستخدمونها .

واوضح ناجي قمحة ، أن التنظيم الإرهابي يقوم بعمل حرب من معلوماتية بها كم كبير من الشائعات وليست يومية ولكنها علي مدار الساعة وتستهدف مكونات الدولة .

وتابع : ان الوعي اصبح اليوم متزايدا لدى الشعب المصري وهذا لما تم تحقيقه علي أرض الواقع بالفعل .

واكمل : أن رئيس الجمهورية قال الي الشعب المصري" مش هنسيبكوا تضيعوا " واكد ان مصر لن يتكرر بها ما حدث من قبل .
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