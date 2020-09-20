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رياضة

خاص.. حمادة صدقي: البداية القوية وخبرات اللاعبين سبب تتويج الأهلي بالدوري

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:25 م
حمادة صدقي
حمادة صدقي
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حسام الحارتي
علق حمادة صدقي لاعب الأهلي السابق على تتويج المارد الأحمر ببطولة الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي .

وأضاف حمادة صدقي في تصريحات خاصة لـصدي البلد"، أن البداية القوية للفريق هذا الموسم ونجاحه في جمع أكبر عدد من النقاط بتحقيق الفوز في 16 مباراة والتعادل في لقاء واحد أمام سموحة قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا أحد عوامل تتويج النادي الأهلي بالدوري المصري .
وأوضح حمادة صدقي أن النادي الأهلي يمتلك لاعبين  على أعلي مستوي بالإضافة إلي الخبرات الفنية التي يمتلكها رينيه فايلر .

وتابع حمادة صدقي :" الأهلي لم يتأثر باأزمة كورونا واستطاع الاستفادة من فترة توقف النشاط الرياضي والحفاظ على اللاعبين .

واوصل:" الأهلي يلعب دائما على دوافع الفوز بالبطولات من أجل إسعاد الجماهير ".


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