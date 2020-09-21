هاني فرحات يروج لحفله مع أنغام في المنارة





وأعلنت النجمة أنغام عن تفاصيل حفلها الغنائي المنتظر على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وكتبت أنغام: «وحشتوني.. مبسوطة اننا راجعين نتقابل من تاني في حفلة جديدة يوم الجمعة ٩ أكتوبر على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.. في انتظاركم».





يذكر أن حققت أغنية "بحبك وبرتاحلك" لـ أنغام، نجاحا كبيرا؛ حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 2 مليون مشاهدة، عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع اليوتيوب.





روج المايسترو هاني فرحات، لحفله الغنائي مع الفنانة أنغام، والذي يستعد له يوم 9 أكتوبر المقبل على خشبة مسرح المنارة.