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فن

هاني فرحات يروج لحفله مع أنغام في المنارة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:20 ص
أنغام
أنغام
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آيه عاطف
روج المايسترو هاني فرحات، لحفله الغنائي مع الفنانة أنغام، والذي يستعد له يوم 9 أكتوبر المقبل على خشبة مسرح المنارة.

وأعلنت النجمة أنغام عن تفاصيل حفلها الغنائي المنتظر على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وكتبت أنغام: «وحشتوني.. مبسوطة اننا راجعين نتقابل من تاني في حفلة جديدة يوم الجمعة ٩ أكتوبر على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.. في انتظاركم».

يذكر أن حققت أغنية "بحبك وبرتاحلك" لـ أنغام، نجاحا كبيرا؛ حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 2 مليون مشاهدة، عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع اليوتيوب.

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