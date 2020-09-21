AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وحشت قلبي.. بسمة وهبة توجه رساله لنجلها بعد عودته من السفر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:50 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
Advertisements
مصطفى كرم
نشر الاعلامية بسمة وهبة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، صوره لها مع نجلها بعد عودته من إحدى الدول الاجنبيه.

وعلقت بسمة وهبة على الصورة قائلة " وحشت قلبي يا قلب عمري إذا بيكمل فهيكون بشوفتك يا نور عيوني يا دقات قلبي ونبض عمري".

وكشفت الاعلامبة بسمة وهبة مؤخرًا، عن إصابتها بمرض نادر الحدوث في العالم منذ مدة زمنية دون الإفصاح عنه الابعد تعرضها لهجوم حاد بعد سفرها للخارج.


وردت بسمة وهبة على المهاجمين لها على كثرة سفرها للخارج للعلاج وعدم ذهابها الي المستشفيات المصرية، قائلة "التخصص مش موجود في مصر لانه نادر فلو مكنش عند حضرتك مانع اطلع اتعالج ولا اقعد اموت في مصر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر ..فيديو

بعد إصابتها بمرض نادر.. بسمة وهبة تطالب متابعيها بالدعاء لها

حدث ليلا.. الصحة العالمية: محتمل تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا.. شوقي يحدد مواعيد التسجيل لاختبارات ACT.. وبسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر

موجز السوشيال ميديا.. بسمة وهبة تطالب متابعيها بالدعاء لها.. وشريف منير يقرر الابتعاد عن مواقع التواصل

أخبار الفن.. فيروز تتدخل لإطلاق سراح أسير لبناني.. إصابة The Rock بفيروس كورونا.. بسمة وهبة تصاب بـ مرض نادر

في أحدث ظهور لها بعد إصابتها بمرض نادر.. بسمة وهبة تمازح جمهورها بالهاتف

ترشيحاتنا

على مسئولية لاعب الزمالك السابق: محمد إبراهيم وقع للأهلي بشكل نهائي

بعد احتفالها بفوز الأهلي بـ الدوري.. شيما صابر تتقدم ببلاغ للمباحث بعد تعرضها للسب والقذف

فرغلى: القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم الإرهابى يدعم الشذوذ والخمور

أول تعليق من مرتضى منصور على تغريم الشناوي 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك

وقعوا في بعض.. الإخوان تهاجم محمد علي:"بتذيع فيديوهات مظاهرات مفبركة في المحلة"

انقلب عليهم.. الهارب محمد علي يفتح النار على قنوات الإرهاب الإخوانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل خط النهاية بخطوات.. شاهد لاعب يتخلى عن الفوز في ماراثون رياضي لسبب غريب

صراخ مخيف وضرب.. شجار غامض داخل مستشفى في الكويت

شاهد.. حيوان الألبكة يقتحم مباراة كرة قدم ويطارد اللاعبين | فيديو