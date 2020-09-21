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رياضة

تركي ال الشيخ يعلق على تأهل الهلال السعودي لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:58 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
احتفل تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية بصعود فريق الهلال السعودي  للدور ثمن النهائي  من بطولة دوري ابطال اسيا. 

وعلق تركي ال الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏مبروك عبور الهلال". 

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال،  مع نظيره شاهر خودرو الإيراني، بتيجة (0-0)، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.


بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 11 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا، ليتأهل رسميا للدور ثمن النهائي، فيما ارتفع رصيد شاهر خودرو الإيراني إلى نقطة واحدة في المركز الأخير.
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