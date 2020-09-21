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فن

حقيقة حذف أحمد العوضي منشورا عن فارق العمر بينه وبين ياسمين عبد العزيز

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:18 ص
احمد العوضي وياسمين
احمد العوضي وياسمين عبد العزيز
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شروق ابراهيم
ترددت شائعات على مدار الساعات الماضية تشير إلى أن الفنان أحمد العوضي قام بحذف منشور نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتحدث فيه عن فارق العمر بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز. 

والحقيقة أن المنشور مازال موجودا على صفحته ولم يقم بحذفه مثلما تردد على لسان رواد سوشيال ميديا، بعد أن كشف أحمد العوضي في برنامح معكم منى الشاذلي أن ياسمين تكبره بـ 6 سنوات فقط. 

كشف  الفنان أحمد العوضي، عن فارق العمر بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز،قائلا: "ياسمين عبد العزيز  أكبر مني بـ 6 سنوات، وهناك شائعات وأخبار كاذبة بأن ياسمين أكبر مني بـ 12 سنة".

وتابع أحمد العوضي: "أنا مكمل مع ياسمين عبد العزيز لأننا بنحب بعضنا البعض، ولم نرغب في الإعلان عن الارتباط في البداية خوفا من عدم استمرار العلاقة".

وأوضح أحمد العوضي، :"  ياسمين كانت تزور والدي في المنزل وكان فيه أباجورة وقلت لها الأباجورة دي اسمها «دولت»وكنت بهزر وقامت كسرتها ". 

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