تصديري الكيماويات: تخفيض رسوم نقل البويات 37% و فتح تصدير الكحول للإمارات والأردن وأوروبا



وأضح أبو المكارم ، في تصريحات له اليوم، أن العديد من الشركات المنتجة للكحول لديها مخزون فائض، مما أدى إلى امتلاء المخازن بالمنتج دون وجود أى عجز بالسوق المحلى ، مشيرا إلى أن مصر لديها فرص تصديرية هائلة إلى كلا من الإمارات والأردن وأوروبا حيث تربط هذه الدول تعاقدات كبيرة مع المصدرين المصريين.





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من جانب آخر أوضح أبو المكارم أن المجلس تلقى شكاوى من العديد من مصانع إنتاج البويات والدهانات والمذيبات من قيام ادارة الحماية المدنية بفرض رسوم تأمين وحماية إضافية على كل سيارة عند نقل الخامات من المواد الخطرة بواقع 165 جنيها لكل مسافة كيلومتر تقطعها السيارة الناقلة لهذه الخامات .





حيث تفرض رسوم التأمين والحماية للمنافسة بين المصانع المنتجة لهذه الخامات كالهيئة العامة للبترول والمصانع المستخدمة لها في أي من مناطق الانتاج، كما يتم تحصيل رسوم التأمين والحماية على كل سيارة عن مسافات تتراوح من 200 الى 250كيلو متر بقيمة تزيد عن 30 ألف جنيه لكل سيارة بما يعني اضافة حوالي 30% تكلفة اضافية على سعر المنتج.