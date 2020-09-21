AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تصديري الكيماويات: تخفيض رسوم نقل البويات 37% و فتح تصدير الكحول للإمارات والأردن وأوروبا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
صادرات كيماوية
صادرات كيماوية
Advertisements
ولاء عبد الكريم

 أشاد المجلس التصديري للكيماويات  برئاسة خالد أبو المكارم؛  بقرار وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع بالسماح بتصدير الكحول ومشتقاته ومستلزمات الوقاية من عدوى كورونا.

وأضح أبو المكارم ، في تصريحات له اليوم، أن العديد من الشركات المنتجة للكحول لديها مخزون فائض، مما أدى إلى امتلاء المخازن بالمنتج دون وجود أى عجز بالسوق المحلى ، مشيرا إلى أن مصر لديها فرص تصديرية هائلة إلى كلا من الإمارات والأردن وأوروبا حيث تربط هذه الدول تعاقدات كبيرة مع المصدرين المصريين.

اقرأ أيضا:

من جانب آخر أوضح أبو المكارم أن المجلس تلقى شكاوى من العديد من مصانع إنتاج البويات والدهانات والمذيبات من قيام ادارة الحماية المدنية بفرض رسوم تأمين وحماية إضافية على كل سيارة عند نقل الخامات من المواد الخطرة بواقع 165 جنيها لكل مسافة كيلومتر تقطعها السيارة الناقلة لهذه الخامات .

حيث تفرض رسوم التأمين والحماية للمنافسة بين المصانع المنتجة لهذه الخامات كالهيئة العامة للبترول والمصانع المستخدمة لها في أي من مناطق الانتاج، كما يتم تحصيل رسوم التأمين والحماية على كل سيارة عن مسافات تتراوح من 200 الى 250كيلو متر بقيمة تزيد عن 30 ألف جنيه لكل سيارة بما يعني اضافة حوالي 30% تكلفة اضافية على سعر المنتج.

 

وأضاف أنه تم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة والتى خاطبت وزارة الداخلية وتم تخفيض الرسوم بنسبة 37% لافتا الى انه سيتم خلال الفترة المقبلة مخاطبة الجهات المعنية لزيادة عمليات التخفيض مما سينعكس ايجابيا على تنافسية المنتج ويقلل التكلفة .

 
من جانب آخر أشاد ابو المكارم بجهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والخارجية في تأجيل قيام كينيا بفرض 25% رسوم جمركية على وارداتها حتي 30 يونيو 2021 مشيرا الى أن السوق كيني سوق واعد والشركات المصرية لديه فرص واعدة للتوسع فيه .

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو المكارم: نحتاج نقلة نوعية لدعم الصادرات لتحقيق 100 مليار دولار في 3 سنوات

ننتج 2 مليون كمامة يوميا.. التصديري للصناعات الطبية يشيد بقرار تصدير مستلزمات الوقاية من كورونا

التصديري للكيماويات: 2.875 مليار دولار قيمة صادرات القطاع خلال 7 أشهر

مطالب بإعادة النظر في رسوم التأمين والحماية الإضافية لصادرات الكيماويات

ترشيحاتنا

أخبار الفن| الموت يفجع حسام داغر.. معلومات عن الفنانة سهير المرشدي في عيد ميلادها

المقاصة: الأهلي فاوضنا لضم محمد إبراهيم.. وبيراميدز خارج الصورة

حكم تشميت العاطس في الصلاة

ملابسات ضبط قواد الجيزة.. استغل زوجته في أعمال الدعارة مقابل 3 آلاف جنيه للساعة

متفائلون .. جبران: قريبا الإعلان عن كشف حقل جديد سيحدث نقلة نوعية وقفزة قوية

حقيقة حذف أحمد العوضي منشورا عن فارق العمر بينه وبين ياسمين عبد العزيز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على إم جي MG 5 السيارة الاقتصادية في السوق المصري.. صور

البط الشرشير.. أحد أنواع الطيور المصرح بصيدها.. شاهد

الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية