10 أسرار للنظام الغذائي المثالي بعد عملية التكميم .. تعرف عليها

قالت الدكتورة بسمة يسري أخصائية التغذية، إن جراحات السمنة هذه الأيام أصبحت أحد الحلول السحرية للحصول على الرشاقة والقوام المتناسق ، مشيرة إلى أن من يلجئون الى جراحة التكميم لا يقدرون اهميه النظام الغذائي بعد العملية و ذلك لأسباب كثيرة منهم عدم تقديرهم لأهميتها أو لعدم الانتظام في المتابعة الجيدة بعد العملية مع اعتقاد الكثير منهم انها أنظمة الرجيم الغرض منها التخسيس ،و هو ما يأسوا منه علي مدار سنين قبل العملية ، و كل هذا خاطئ لأنها جزء لا يتجزأ من نجاح العملية نفسها.





وأضافت " يسري "، ان اسرار نجاح النظام ببساطة يعتمد علي اعتبار الشخص ، الذي اجرى له العملية مثل الطفل المولود حديثا ، والذي تتعود معدته من البداية علي تقبل الأطعمة ، حيث يعتمد الشخص في البداية أن تكون التغذية في صورة سوائل فقط و بعد تقبل المعدة لها نبدأ بإضافة الأكل اللين سهل البلع مثل الزبادي ، شوربة لسان العصفور ، البطاطس المهروسة ، الجبن و غيرها ثم يضاف إلى النظام الخضراوات و الفاكهة و السلطة، بعدها نمر بالدجاج و الأسماك و أخيرا يأتي دور تناول المعجنات مثل الأرز و المكرونة.





واشارت الى انه من هذا يتضح أن جميع انواع الأطعمة تقريبا يسمح بها، و لكن الكميات تكون محددة من قبل الطبيب ، والتدرج في الاكل يكون مهم جدا لنكون واثقين من تقبل المعدة لكل انواع الطعام في وقتها، مع الإكثار من شرب السوائل خاصة الألبان و العصائر التي من المهم أن تكون طازجة و مصفاة جيدا .



