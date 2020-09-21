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حوادث

ضبط ١٢٠٠ نسخة كتاب مقلدة بحوزة صاحب مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:02 م
ضبط ١٢٠٠ نسخة كتاب
ضبط ١٢٠٠ نسخة كتاب مقلدة
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كتب محمد صبرى


تمكت رجال الامن من ضبط أكثر من 1000 نسخة كتاب ومؤلف مقلدة بحيازة صاحب مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة .

 أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (حاصل على دبلوم – مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة مطبعة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية .

وتبين ممارسة المتهم نشاط غير مشروع فى مجال تقليد وطبع الكتب المنسوبة للعديد من المؤلفين والمؤسسات الخاصة والتعليمية بدون الحصول على موافقة مؤلفيها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وعثر بداخل المطبعة المشار إليها على ١٢٠٠  نسخة كتب ومؤلفات متنوعة) ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال ضبط جرائم تقليد العلامات التجارية وإصدار المطبوعات مجهولة المصدر.
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