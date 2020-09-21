ضبط ١٢٠٠ نسخة كتاب مقلدة بحوزة صاحب مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة









تمكت رجال الامن من ضبط أكثر من 1000 نسخة كتاب ومؤلف مقلدة بحيازة صاحب مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة .





أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (حاصل على دبلوم – مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة مطبعة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية .





وتبين ممارسة المتهم نشاط غير مشروع فى مجال تقليد وطبع الكتب المنسوبة للعديد من المؤلفين والمؤسسات الخاصة والتعليمية بدون الحصول على موافقة مؤلفيها.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وعثر بداخل المطبعة المشار إليها على ١٢٠٠ نسخة كتب ومؤلفات متنوعة) ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال ضبط جرائم تقليد العلامات التجارية وإصدار المطبوعات مجهولة المصدر.