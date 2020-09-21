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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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حوادث

ننشر أول صورة للمتهم بقتل مسنة داخل شقتها بالخليفة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:12 م
المتهم بقتل مسنة
المتهم بقتل مسنة داخل شقتها بالخليفة
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كتب محمد صبرى
حصل موقع صدى البلد على أول صورة للمتهم بقتل عجوز داخل شقتها بالخليفة.

وكانت أجهزة الأمن قد كشفت ملابسات واقعة مقتل مسنة بمسكنها بالخليفة وتمكنوا من ضبط مرتكب الواقعة بقصد السرقة، وأدلى باعترافات تفصيلية خلال التحقيق معه.

بداية اكتشاف الحادث عندما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بالعثور على جثة (ربة منزل) بمسكنها الكائن بدائرة القسم.

وبسؤال نجلتها قررت بأن والدتها مقيمة بمفردها بالشقة محل البلاغ، ونفت علمها بملابسات وفاتها وأقرت باختفاء هاتفها المحمول وكذا كمية من المشغولات الذهبية كانت تتحلى بها المجنى عليها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وتوصلت جهود فرق البحث الجنائى إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بالقليوبية – له معلومات جنائية) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لسابقة معرفته بالمجنى عليها، وعلمه بأنها تقيم بمفردها، واحتفاظها بمشغولات ذهبية عقد العزم على سرقتها، حيث توجه للشقة محل سكنها وتمكن من الدخول أثناء إستغراق المجنى عليها فى النوم، وحال قيامه بسرقة المشغولات الذهبية التى تتحلى بها المجنى عليها شعرت به .

فقام بالتعدى عليها بالضرب وكتم أنفاسها مما أدى إلى وفاتها، واستولى على المشغولات الذهبية وهاتفها المحمول، وفر هاربًا، وأضاف بتصرفه فى المشغولات الذهبية بالبيع (لاثنين من أصحاب محال المصوغات ذهبية بالقليوبية). 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما، وبحوزتهما المشغولات الذهبية المستولى عليها ونفيا علمهما بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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