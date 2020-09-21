حسانين توفيق: ملفات الصعيد والشباب والمرأة والاتصالات تتصدر أولوياتي

أكد حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن ملفات الصعيد والشباب والمرأة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتصدر الأولويات خلال الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن المجلس سيعمل بصورة متكاملة مع مجلس النواب في مساندة القيادة السياسية والحكومة لما فيه صالح الوطن.
وأشار توفيق عقب إنهاء إجراءات استخراج كارنيه العضوية اليوم، إلى أن قطاع الاتصالات من القطاعات الواعدة في مصر الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي في كافة المجالات.
وأكد أن مصر تشهد طفرة في التطور التكنولوجي، لاسيما في ملف التعليم والتعليم العالي، من خلال افتتاح عددا من الجامعات التكنولوجية والتي تعد نقلة نوعية كبيرة في مصر، مؤكدا أن ذلك سيكون له مردود إيجابي كبير في الفترة المقبلة.