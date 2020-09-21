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برلمان

حسانين توفيق: ملفات الصعيد والشباب والمرأة والاتصالات تتصدر أولوياتي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:36 م
حسانين توفيق، عضو
حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ
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يوسف سامح
أكد حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن ملفات الصعيد والشباب والمرأة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتصدر الأولويات خلال الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن المجلس سيعمل بصورة متكاملة مع مجلس النواب في مساندة القيادة السياسية والحكومة لما فيه صالح الوطن.

وأشار توفيق عقب إنهاء إجراءات استخراج كارنيه العضوية اليوم، إلى أن قطاع الاتصالات من القطاعات الواعدة في مصر الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي في كافة المجالات.

وأكد أن مصر تشهد طفرة في التطور التكنولوجي، لاسيما في ملف التعليم والتعليم العالي، من خلال افتتاح عددا من الجامعات التكنولوجية والتي تعد نقلة نوعية كبيرة في مصر، مؤكدا أن ذلك سيكون له مردود إيجابي كبير في الفترة المقبلة.
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