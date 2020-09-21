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أخبار العالم

وزير الطاقة الإماراتي: ندعو إيران لتنفيذ التزاماتها النووية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
دعا وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الاثنين، إيران إلى تنفيذ جميع التزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة لمعالجة الإشكالات المتعلقة بأنشطتها النووية.

وقال الوزير الإماراتي أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن سياسة بلاده النووية شفافة بعدما افتتحت أول معمل للطاقة النووية هو الأول في المنطقة.

ويصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، أمرا تنفيذيًا يسمح بفرض عقوبات على الأطراف غير الأميركية التي تتعامل مع إيران، بعد أيام من الإعلان عن تفعيل آلية "سناباك".

كانت الولايات المتحدة أكدت، الأحد، أن إيران تمتلك مواد تمكنها من صناعة قنبلة نووية نهاية العام، فيما أعلنت عن توقيع عقوبات على 24 شخصًا وكيانًا على علاقة ببرنامج إيران النووي.

وكشف مسؤول أمريكي كبير، أمس الأحد، عن أن واشنطن ستفرض عقوبات على أكثر من 24 شخصًا وكيانًا شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.

وقال المسؤول الأمريكي إن واشنطن تعتقد أن إيران ربما تملك مواد انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام.

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