ضبط 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين فى القليوبية من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بشبرا الخيمة لتجميعه لحوما مستوردة وكبدة وسجق يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم مدير مباحث التموين بالقليوبية يفيد ورود معلومات بقيام مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بشبرا الخيمة، بتجميع لحوم مستوردة وكبدة وسجق يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى تمهيدا لطرحها بالأسواق.



