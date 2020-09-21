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حوادث

ضبط 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث التموين فى القليوبية من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بشبرا الخيمة لتجميعه لحوما مستوردة وكبدة وسجق يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم مدير مباحث التموين بالقليوبية يفيد ورود معلومات بقيام مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بشبرا الخيمة، بتجميع لحوم مستوردة وكبدة وسجق يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى تمهيدا لطرحها بالأسواق.

وعلى الفور تم تشكيل حملة بالتنسيق مع مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وتمكنت الحملة من ضبط أكثر من 2 طن لحوم مستوردة وسجق وكبدة وكلاوى وقلوب مستوردة،يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة تمهيدا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وضبط مالك الثلاجة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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