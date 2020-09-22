آراء الفقهاء في حكم النمص للنساء .. عالم أزهري يوضح |شاهد

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن النمص هو إزالة الشعر الزائد من الوجه من أجل الزينة.
وأضاف سلامة في البث المباشر للأزهر الشريف، أن الفقهاء اختلفوا في حكم النمص لأن هناك أحاديث تتكلم عن حال المرأة مع زوجها، وقالت إحدى أمهات المؤمنين حين سئلت عن زينة المرأة لزوجها: "لو استطعتي أن تقتلعي مقلتيكي فافعلي".
وأشار إلى أن الشافعية قالوا بجواز النمص بإذن الزوج، والحنفية قالوا بجواز أخذ الشعر الزائد لإزالة الضرر، أما الحنابلة قالوا إن النمص حرام للزوج أو غيره وللصغيرة أو الكبيرة.
وذكر أن النمص الذي تفعله بعض النساء من إزالة الحاجب بأكمله ورسم مكانه بالحناء، هو محرم شرعا ولم يجيزه أحد من العلماء.
حكم تنظيف الحواجب ومعني النمص
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تنظيف الحاجب حلال، بشرط أن تقتصر الإزالة على الشعر الزائد فقط وهو ما دون جسم الحاجب.
وأوضح «ممدوح» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم تنظيف الحاجب؟» أن النمص هو إخراج الحاجب عن أصل خلقته، أما مسألة التنظيف وإزالة زوائد الحاجب فلا شيء في ذلك.
وأشار إلى أن من تريد أن تزيل شعر حاجبها الزائد جائز ولكن يجب أن يكون في حد المعتاد ولا يغير من شكلها شيء، مبينًا أن الحرام هو أن تزيل الحاجب نفسه لإعادة رسمه.