آراء الفقهاء في حكم النمص للنساء .. عالم أزهري يوضح |شاهد

وذكر أن النمص الذي تفعله بعض النساء من إزالة الحاجب بأكمله ورسم مكانه بالحناء، هو محرم شرعا ولم يجيزه أحد من العلماء.

حكم تنظيف الحواجب ومعني النمص



قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تنظيف الحاجب حلال، بشرط أن تقتصر الإزالة على الشعر الزائد فقط وهو ما دون جسم الحاجب.





وأوضح «ممدوح» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم تنظيف الحاجب؟» أن النمص هو إخراج الحاجب عن أصل خلقته، أما مسألة التنظيف وإزالة زوائد الحاجب فلا شيء في ذلك.



