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محافظات

محافظ بورسعيد يناقش مشروعات تطهير الترع والمصارف قبل الشتاء

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، عاشور راغب رئيس  الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الصحى ، وذلك لمناقشة تطهير الترع والمصارف ومتابعة الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء فيما يتعلق بالتعاون مع المحافظة للارتقاء بمستوى محطات الصرف الصحى والترع والمصارف ، وذلك بديوان عام المحافظة .بحضوى اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد 


واستمع المحافظ لعرض موجز من رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف حول الجهود المبذولة للارتقاء بمشروعات الصرف الصحى و خطط تطهير الترع والمصارف وذلك فى إطار استعدادات الدولة لمواجهة تأثيرات مناخ فصل الشتاء ومواجهة أى آثار ناتجة عن هذه التغييرات المناخية .

ورحب المحافظ برئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، مؤكدا ترحيبه بكافة التعاون والدعم المقدم من الهيئة للارتقاء بمشروعات الصرف بما يخدم خطة المحافظة الحالية والتى تشهد اعمال تطوير ورفع كفاءة  بعدد من محطات الصرف الصحى فى مختلف الأحياء .
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