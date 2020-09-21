محافظ بورسعيد يناقش مشروعات تطهير الترع والمصارف قبل الشتاء

التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، عاشور راغب رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الصحى ، وذلك لمناقشة تطهير الترع والمصارف ومتابعة الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء فيما يتعلق بالتعاون مع المحافظة للارتقاء بمستوى محطات الصرف الصحى والترع والمصارف ، وذلك بديوان عام المحافظة .بحضوى اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد









واستمع المحافظ لعرض موجز من رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف حول الجهود المبذولة للارتقاء بمشروعات الصرف الصحى و خطط تطهير الترع والمصارف وذلك فى إطار استعدادات الدولة لمواجهة تأثيرات مناخ فصل الشتاء ومواجهة أى آثار ناتجة عن هذه التغييرات المناخية .



