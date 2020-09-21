بـ شعر كيرلى.. ريهام أيمن تثير الجدل بإطلالة رياضية

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بفيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهرت الفنانة ريهام أيمن، بإطلالة رياضية بسيطة مرتدية تيشيرت مخطط وبنطلون واسع باللون الفوشيا الغامق.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة ريهام أيمن على تسريحة شعر كيرلى وهو ما جعل إطلالتها مختلفة، ووضعت بعض ألوان النود من المكياج.
كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.
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A post shared by Reham Ayman (@rehamaymanofficial) on