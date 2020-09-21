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محافظات

محافظ بورسعيد : تذليل كافة العقبات للارتقاء بخدمات المواطن

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:11 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، عددا من العاملين بحى الزهور، وذلك بحضور اللواء محمد عامر والأجهزة التنفيذية بالحي.

وأكد المحافظ خلال لقائه على أهمية الدور الذي يقوم به العاملون، خاصة في توعية المواطنين بما يتم من مشروعات على أرض الواقع،  حتى لا يقع المواطن فريسة للشائعات التي يطلقها أعداء النجاح من وقت لآخر،  والتعريف بجهود الدولة في كافة المجالات.

واستعرض المحافظ مع العاملين ، أهم المشروعات التى شهدها الحى فى الآونة الأخيرة والتى كان أهمها إزالة العشوائيات فى العديد من المناطق والارتقاء بالخدمات فى العديد من المجالات ، مؤكدا أن المحافظة تشهد حاليا طفرة كبيرة تعود على المواطن فى المقام الأول. 


وأكد المحافظ أن حى الزهور نال نصيب كبير من المشروعات الخدمية والتنموية خلال هذه المرحلة مثل مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق ومشروعات تطوير الصرف الصحى ، مما يخدم المواطنين ويحقق مستوى من الرضا .

واستمع المحافظ لعدد من طلبات وافكار العاملين بالحى موكدا بأنه لا يدخر جهدا فى تذليل كافة العقبات للارتقاء بخدمات المواطن، موجها ببذل مزيد من المجهود للحفاظ على مستوى النجاح الذى حققته المحافظة مؤخرا ، موجها الشكر لكافة العاملين على جهودهم واخلاصهم فى العمل .
محافظ بورسعيد : تذليل كافة العقبات للارتقاء بخدمات المواطن
محافظ بورسعيد : تذليل كافة العقبات للارتقاء بخدمات المواطن
محافظ بورسعيد : تذليل كافة العقبات للارتقاء بخدمات المواطن
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