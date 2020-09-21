128 أخصائيا بجامعة سوهاج يشاركون في ورش العمل التدريبية للعاملين

شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أولى فعاليات ورش العمل التدريبية لتنمية مهارات ١٢٨ أخصائي بمختلف إدارت رعاية الشباب بالجامعة، والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.





حضر الفعاليات الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، صبري محمد ابراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية، أماني عثمان مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، ولفيف من أخصائي رعاية الشباب بالجامعة.





اقرأ أيضا:

جامعة سوهاج تحدد 27 سبتمبر لتسكين الطالبات القدامى بالمدن الجامعية و4 أكتوبر للطلاب





وألقى "عزيز" كلمة هنأ فيها الحضور بقرب العام الدراسي الجديد، موجهًا الشكر لجميع العاملين لاستمرارهم بالعمل رغم الظروف التي مرت بها البلاد،.





وأكد على ضرورة الاهتمام بمحورين الأول يتعلق بالاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد وفق الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها، والثاني يختص بالالتزام بمواعيد محددة للاستفادة من البحوث الاجتماعية للطلاب خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ بحد اقصى.





وأشاد رئيس الجامعة بدور إدارة رعاية الشباب، والتي تمثل صورة الجامعة أمام المجتمع والجامعات المصرية، وذلك من خلال إبراز مشاركاتها في كافة الأنشطة الطلابية المحلية والقمية.





وناشد جميع القائمين على العمل بإدارات رعاية الشباب بضرورة الاستفادة من طاقات وإمكانيات الطلاب، وإبتكار مبادرات وأنشطة غير تقليدية يتم تتفيذها من خلال التباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين.





وطالب الدكتور صفا محمود السيد، جميع إدارات رعاية الشباب بالكليات بالتوسع في الأنشطة الطلابية دون المغالاة في التكلفة، لافتًا إلى ضرورة التطوير وتنمية الذات كون إدارة رعاية الشباب من الإدارات التي لها دور كبير في رفع اسم ومكانة الجامعة محليا ودوليًا.





وقال صبري محمد ابراهيم، إن الورشة تعد الأولى من نوعها وتقسم إلى عدد من الجلسات، منها اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بإدارات رعاية الشباب، آليات وضع الخطط المقترحة للأنشطة الطلابية، آليات العمل بصندوق التكافل الاجتماعي والفئات المستهدفة، الاتحادات الطلابية، الدورة المستندية للمستند المالي للنشاط، تفعيل الأنشطة الطلابية "أون لاين"، مقترحات تطوير واستحداث أنشطة فعالة وغير تقليدية.





وذكرت أماني عثمان، أن الورشة تستمر في الفترة من ٢١ حتي ٢٣ سبتمبر الجاري ويشارك فيها ٦٨ متدرب، مشيرة الى أن الورشة الثانية ستقام خلال الفترة من ٢٨ حتى ٣٠ من ذات الشهر ويشارك فيها ٦٠ متدرب.