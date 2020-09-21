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مرأة

بـ جمبسوت قصير.. منى هلا تثير الجدل في أحدث ظهور لها

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:56 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة منى هلا، عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها .

وظهرت الفنانة منى هلا بإطلالة أنيقة ومميزة وجريئة خطفت بها الأنظار؛ بجمبسوت باللون الأبيض قصير فوق الركبة ومكشوف الكتفين.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة منى هلا على وضع اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفضل احمر الشفاه الوردي. 

وتبدأ NETFLIX في عرض فيلم ليل خارجي بطولة كريم قاسم على منصتها من اليوم، ويحكي فيلم ليل خارجي عن ثلاثة من عوالم بعيدة يضطرون لقضاء ليلة سويا في شوارع القاهرة ويقوم كريم قاسم بدور "مو" .

ليل خارجي بطولة كريم قاسم ويشاركة البطولة منى هلا وشريف الدسوقي وإخراج أحمد عبد الله السيد.
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