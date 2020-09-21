بـ جمبسوت قصير.. منى هلا تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نشرت

، عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها .

على وضع اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفضل احمر الشفاه الوردي.

وتبدأ NETFLIX في عرض فيلم ليل خارجي بطولة كريم قاسم على منصتها من اليوم، ويحكي فيلم ليل خارجي عن ثلاثة من عوالم بعيدة يضطرون لقضاء ليلة سويا في شوارع القاهرة ويقوم كريم قاسم بدور "مو" .



