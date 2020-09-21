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للحد من تفشي كورونا .. إجراءات وقيود صارمة بالعاصمة الإسبانية مدريد .. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:09 م
مدريد
مدريد
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها قيام الشرطة الإسبانية بعمل نقاط تفتيش في العاصمة مدريد في النقاط الرئيسية للعاصمة مدريد واستجوبت السائقين في إطار الإجراءات الجديدة التي فرضتها السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

أعلنت إسبانيا عن أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة خلال الأسبوعين الماضيين، سجلت أكثر من ثلثها في منطقة مدريد. وبحسب الحصيلة الرسمية تسجل إسبانيا حوالي 640 ألف حالة مؤكدة و30495 حالة وفاة جراء الفيروس التاجي.

خضع نحو مليون من سكان مدريد ومحيطها مجددا اعتبارًا من الاثنين لتدابير صارمة على تنقلاتهم لمدة أسبوعين، في محاولة لاحتواء الارتفاع الكبير الجديد في أعداد إصابات كورونا في العاصمة الإسبانية ومحيطها.

وفي حي بوينتي دي فاليكاس الواقع في جنوب العاصمة والمشمول بالتدابير الجديدة، كانت آليات الشرطة توقف عشوائيًا السيارات الداخلة والخارجة منه للتحقق مما إذا كان أصحابها يحملون وثيقة تبرر تحركهم.
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