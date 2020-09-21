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رياضة

طلائع الجيش يتقدم على دجلة بهدف عمرو جمال في الشوط الأول

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:01 م
لقاء وادي دجلة وطلائع
لقاء وادي دجلة وطلائع الجيش
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حسام الحارتي
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي طلائع الجيش ووادي دجلة بتقدم الأول بهدف نظيف دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري.

وتمكن عمرو جمال لاعب طلائع الجيش من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "39"، من خلال اختراق رائع من أحمد زولا الظهير الأيمن لطلائع الجيش  وأرسل الكرة إلى عمرو جمال الذي سددها من داخل منطقة الجزاء لتخترق الشباك.


 وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد زولا - علي الفيل - أحمد سامي - محمد ناصف

وسط الملعب: فرانك ستيفن - عمرو السيسي - أحمد سمير - عمار حمدي - كريم طارق

خط الهجوم: عمرو جمال

ويتواجد في دكة البدلاء كل من: محمد شعبان - حسام باولو - أبو بكر - كابوريا - داودا - كيفن موهير - أحمد هاني - محمد أشرف "روقة"

 

ويبدأ وادي دجلة بتشكيل مكون من 
حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - خالد رضا - عمرو صالح - اساهاكى يعقوبو

وسط الملعب: محمد رضا - أحمد سعيد محمد - حسام عرفات - محمد عبد العاطي - عبد الكبير الوادي

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: حسين ذكري - رجب عمران - عبد الله محمود - محمد عادل - محمد هلال - بسام وليد - أحمد حسن - رفيق كابو - أحمد شريف.وأرسل الكرة إلى عمرو جمال الذي سددها من داخل منطقة الجزاء لتخترق الشباك.

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