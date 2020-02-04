الغزال يسجل مجددا .. طلائع الجيش يضرب نادي مصر برباعية نظيفة في الدوري





افتتح التسجيل لطلائع الجيش اللاعب ناصر منسي فى الدقيقة 44 من ركلة حرة مباشرة لطلائع الجيش على الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء نادي مصر، نفذها عمار حمدي عرضية قوية داخل منطقة الجزاء أخطأ الحارس وليد توفيق فى إبعادها ووصلت الكرة لأقدام مهند لاشين الذي هيأها لناصر منسي فسددها بكل سهولة داخل الشباك الخالية ، قبل أن يهدر عمرو جمال ضربة جزاء فى الدقيقة 39 من أحداث المباراة .





وأضاف عمرو جمال الهدف الثاني فى الدقيقة 49 من زمن اللقاء ، بعد هجمة منظمة من لاعبي طلائع الجيش على الجبهة اليسرى أنهاها محمد ناصف بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها عمرو جمال برأسية قوية داخل الشباك.





وعزز كريم طارق النتيجة لصالح طلائع الجيش بهدف ثالث فى الدقيقة 82 من زمن المباراة ، بعد تمريرة بينية من وسط الملعب الدفاعي لطلائع الجيش عن طريق ناصر منسي بإتجاه كريم طارق المنطلق خلف مدافعي نادي مصر والذي تمكن من ترويض الكرة بشكل جيد وإختراق منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم أطلق تسديدة قوية وضعت الكرة داخل الشباك.





واختتم أهداف الطلائع اللاعب كيفين موهيري فى الدقيقة 88 من زمن اللقاء ، بعد ركلة ركنية لطلائع الجيش على يمين مرمى نادي مصر، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها كريم طارق بتمريرة هيأت الكرة لزميله كيفين موهيري المتمركز على حدود منطقة الجزاء بمواجهة المرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة اصطدمت بأحد مدافعي نادي مصر وخدعت الحارس وليد توفيق ثم سكنت الشباك.





الفوز رفع رصيد الطلائع الى النقطة 15 فى المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري ، بينما تجمد رصيد نادي مصر عند 11 نقطة فى المركز الاخير من جدول ترتيب المسابقة .





اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش ضيفه نادي مصر بأربعة أهداف مقابل لاشئ ،فى المباراة ، التى جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري .