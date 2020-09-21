دوري أبطال آسيا.. كارتيرون يعلن تشكيل التعاون لمباراة الشارقة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي التعاون السعودي، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نادي الشارقة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.





وجاء تشكيل التعاون كالآتي :





في حراسة المرمى : كاسيو أنجوس





خط الدفاع : أحمد عسيري - ياسين برناوي - إياجو سانتوس - حسن كادش





خط الوسط : ريان الموسى - محمد أبو سبعان - فهد الرشيدي





خط الهجوم : محمد السهلاوي - ربيع سفياني - ميتشيل دوك



