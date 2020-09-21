استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري

الكرامة الإنسانية.. العدالة الاجتماعية .. الحق في مسكن آمن وبيئة نظيفة، حلم راود كل مواطن على أرض مصر، ولكن بقى الحلم على مدى عقود عانى فيها المصريون المقيمون داخل المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، واستمر كل ذلك حتى بدأت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في السعى لإيجاد حل جذري لأزمة العشوائيات، وجاءت الانطلاقة مع بدء تنفيذ مشروع الأسمرات في 2015 لتنتهي الدولة من 3 مراحل في المشروع بحلول 2020.









وخلال المناسبات الرسمية والوطنية بالإضافة إلى افتتاح المشروعات القومية، يشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أحاديثه، على أنه لن يسمح بأن يعيش مواطن مصري في مكان غير لائق به أو في منطقة عشوائية أو خطرة، ولأن "مصر 30 يونيو" تهتم بالكرامة الإنسانية، قادت الدولة حملة كبرى للإنهاء على العشوائيات والمناطق الخطرة وغير الآمنة في القاهرة والمحافظات.











وتجلت تلك الملحمة في حي الأسمرات بالقاهرة، لتنتقل التجربة بعد ذلك إلى منطقة غيط العنب بالإسكندرية، ثم منطقة الصفائح ببورسعيد، بالإضافة إلى العديد من المحافظات الأخرى، والتي حدثت طفرة هائلة فيها بخصوص هذا الملف.









ولم تعتمد الدولة في مشروعاتها للقضاء على العشوائيات على بناء المساكن فقط، بل بناء شخصية الإنسان المصري مجددا، حيث وفرت الدولة في كل منطقة سالفة الذكر "الجامع - الكنيسة - منطقة خدمات - مناطق ترفيهية - خدمات حرفية - مدارس - مراكز تنويرية وتثقيفية"، مما ساهم في عملية بناء الشخصية المصرية مجددا.





الأسمرات في كل المحافظات

منذ عدة أشهر، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات ، ليصبح نموذجًا لمشروع مثالي لتطوير العشوائيات ومثالا يحتذى به لتعميمه في كافة محافظات مصر، وهو ما تخطط له الحكومة المصرية لبدء إنشاء عدد من مشروعات الإسكان الحضارية متكاملة الخدمات تمامًا مثل الأسمرات في عدد من عواصم محافظات مصر في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما أكده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه اليوم بعدد من الوزراء والمسئولين.









وتجلت جهود الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية ، في تطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر احتياجًا في العديد من محافظات الجمهورية ، وكان تحقيق نقلة نوعية لسكان المناطق العشوائية هو التحدي الأكبر أمام القيادة المصرية خلال السنوات الماضية .









بداية مشروع الأسمرات

مشروع حي الأسمرات كان طوق النجاة للمقيمين في العشوائيات ، ويقع المشروع في حي المقطم بمحافظة القاهرة، وتم التخطيط لإنشائه على ثلاث مراحل على مساحة 185 فدانا تقريبا، وهو من أكبر المشاريع للقضاء على العشوائية، واستوعب هذا الحي أكثر من 15 ألف أسرة حتى الآن.





المرحلة الأولى

سجل البناءون رقما قياسيا في سباق الزمن لانجاز المشروع، ففي خلال فترة وجيزة حيث تم بناء المرحلة الأولى فوق 65 فدانا بتمويل من محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات ، وتضمنت 62850 وحدة سكنية بتكلفة 850 مليون جنيه ، وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي و 140 محلا تجاريا، و3 وحدات صحية و 3 حضانات ، وملعبين للكرة على مساحة 15 الف متر مربع ، وملعبين متعددين على مساحة 2000 متر مربع .









المرحلة الثانية

المرحلة الثانية من حي الأسمرات أُنشئت على مساحة 61 فدانا ملكية مشتركة بين القوات المسلحة ومحافظة القاهرة مع تمويل كامل من صندوق تحيا مصر، وتضم 4722 وحدة سكنية و 100 محل تجاري، بخلاف إنشاءات المبانى الخدمية والمرافق، بتكلفة حوالي 700 مليون جنيه .





المرحلة الثالثة

أنشئت المرحلة الثالثة على مساحة 62 فدانا، وتضم 7440 وحدة سكنية (أرضى + 9 أدوار متكررة) بتكلفة مليار جنيه، نقل إليه سكان منطقة أكشاك أبو السعود ومناطق أخرى.









وخلال 5 سنوات فقط ، جنت مصر ثمار ما تم انجازه ليبقى مشروع حي الأسمرات نموذجًا ساطعًا للتصدي لأزمة العشوائيات و خطوة كبرى على طريق المستقبل ، وانتهاء المشروع في القاهرة ليبدأ من جديد في كل محافظات مصر.