بعد التحذير من غرق بعض المحافظات.. أول رد من وزارة الري على ارتفاع مناسيب مياه النيل

ناشدت وزارة الموارد المائية والري جميع المواطنين عدم نشر أية أخبار تخص زيادة منسوب مياه النيل إلا بعد الرجوع للوزارة، حيث تقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة بالتنسيق مع المحافظات المعنية للتعامل مع الفيضان للحفاظ على الأرواح والممتلكات.









جاء ذلك ردا على ما تداولته بعض الصحف والمواقع من تحذيرات عن حدوث غرق في بعض المحافظات النيلية.









وأكدت الوزارة أن التحذيرات تخص من يقوم بالزراعة على أراضي طرح النهر والتي تُعتبر جزءا من مجرى نهر النيل دون غيرها، مطالبة المواطنين باحترام القوانين التي تُنظم التعامل مع مجرى نهر النيل وفرعيه ومنافعهم، والالتزام بالإجراءات التي تتخذها الوزارة، في ظل الزيادة الملحوظة للتعديات على مجرى النهر خلال السنوات الماضية ، والتي تتصدي لها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.







