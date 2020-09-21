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أخبار العالم

هل ترامب السبب؟.. المراكز الأمريكية تتراجع عن تحذيرها من انتقال كورونا عبر الهواء

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:10 م
انتقال كورونا عبر
انتقال كورونا عبر الهواء
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شيماء مصطفى
تراجعت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بشكل مفاجئ، اليوم الاثنين، عن نشر إرشادات عن احتمالية انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء.


ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، عادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض إلى إرشاداتها السابقة حول كيفية انتقال فيروس كورونا، حاذفة منشورا سابقا عن انتقال الوباء عبر الهواء.


وقالت: "تم نشر نسخة مسودة من تغييرات مقترحة لهذه التوصيات بالخطأ على الموقع الرسمي للمراكز"، مضيفة أنها ستقوم بتحديث توصياتها بشأن انتقال كورونا عبر الهواء.


وكانت المراكز أحدثت تغييرا يوم الجمعة الماضي، ونشرت على موقعها الإلكتروني، توصية بأن يستخدم الناس أجهزة تنقية للهواء للحد من الجراثيم الموجودة في الجو داخل الأماكن المغلقة لتجنب انتشار وباء كورونا.


وقالت في منشورها الذي أزالته، إن فيروس كورونا ينتشر بشكل شائع بين الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق بعضهم البعض، من خلال الرذاذ الذي يصل إلى من هم في الجوار عن طريق الفم أو الأنف.


وحذرت المراكز في وقت سابق من أن كوفيد-19 يمكن أن ينتشر من خلال جزيئات محمولة جوًا قد تظل معلقة في الهواء وتنتقل لمسافة تزيد على ست أقدام.


فيما ردت منظمة الصحة العالمية على الأمر، فقال مدير برامج الطوارئ بالمنظمة مايك رايان، "إننا لم نغير سياستنا حول انتقال فيروس كورونا عبر الهواء، رغم التحديثات الأخيرة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض".


وأضاف: "بالتأكيد لم نشاهد أي دليل جديد، وموقفنا في هذا الشأن يبقى دون تغيير"، لافتا إلى أنه سيتواصل مع المراكز الأمريكية للحصول على مزيد من التوضيحات في الـ24 ساعة القادمة.


وكانت "سي إن إن" كشفت الأسبوع الماضي عن أن مسؤولي الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة دفعوا مؤخرًا لتغيير لغة التقارير العلمية الأسبوعية الصادرة عن مراكز السيطرة حتى لا يقوضوا رسالة ترامب السياسية.
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