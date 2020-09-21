مرتضى منصور: أهنئ الأهلي بالدوري.. واللايف مشكلة برنامجي على قناة الزمالك

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تهنئة للنادي الأهلي على التتويج بلقب الدوري المصري للموسم الجاري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة 42 في تاريخه قبل انتهاء المسابقة رسميًا، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة بفارق واسع عن أقرب منافسيه.

وأضاف مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر قناة "صدى البلد": "أبارك وأهنئ النادي الأهلي على فوزه بالدوري، طالما أن قناة الأهلي لا تقول اسم الزمالك، فأنا أعطيت تعليمات للقناة بعدم ذكر اسم الأهلي".



