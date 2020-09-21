بفستان فرح.. أسماء جلال تطلب رأي جمهوها في أول حلقة من حكايات بنات 5

وبدأت اليوم أولي حلقات حكايات بنات الجزء الخامس

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جدير بالذكر أن تم عرض الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مؤخرا الذى تشارك فى بطولته.





الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.