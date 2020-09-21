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فن

بفستان فرح.. أسماء جلال تطلب رأي جمهوها في أول حلقة من حكايات بنات 5

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:52 م
اسماء جلال
اسماء جلال
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة أسماء جلال جمهورها بصورة جديدة لها من مسلسل حكايات بنات 5 عبر حسابها الرسمي  على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت اسماء جلال صورة  لها بفستان زفاف وعلقت على الصورة قائلة: أيه رايكوا في مفاجأة اول حلقة؟.

وبدأت اليوم أولي حلقات حكايات بنات الجزء الخامس 

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جدير بالذكر أن  تم عرض الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مؤخرا الذى تشارك فى بطولته. 

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.
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