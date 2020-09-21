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رياضة

طارق السيد: أنا من رشح زيزو لـ الزمالك

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:13 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
أكد طارق السيد لاعب الزمالك السابق، أنه كان السبب المباشر في تواجد احمد سيد زيزو ضمن صفوف الابيض.

وقال السيد في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "عندما كنت مديرا فنيا للمنيا، تحدث معي احد الاشخاص لكي اضم لاعب ليس له ناد الى تدريباتي".

وأكمل: وعندما سألت عنه قال لي انه محترفا في البرتغال لكنه متواجد في مصر ويريد التدريب.

وكشف: عندما رأيته أبهرني، شعرت بفارق كبير بينه وبين لاعبي فريقي، فعرضت عليه اللعب للزمالك واكد لي ان لديه مشكلة مع فريقه البرتغالي".

وأتم: يحسب لأمير مرتضى منصور انهاء اجراءات ضم زيزو لانه من تصدر الصورة، وأنهى كل شىء معه ومع فريقه، كانت مخاطرة كبيرة، خاصة ان زيزو لم يكن لاعب معروف.
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