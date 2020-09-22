أنا عارف الأبحاث بتتباع بكام.. واتفصلت من جامعة القاهرة بعد 6 أشهر.. أبرز تصريحات وزير التعليم

ناقش الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم العديد من القضايا والموضوعات الهامة، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة المحور، ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز تصريحاته:





أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة هكيلة داخلية لإدارة المدارس الخاصة والمعاهد القومية والدولية.





وتابع شوقي: "ظواهر الغش كانت ظاهرة للعيان واستطعنا التفريق بين الأبحاث المنقولة والمكتوبة بجهد، مردفا: "أنا بدخل الجروبات وعارف الأبحاث بتتباع بكام".





أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن تخرج أول دفعة في نظام التعليم الجديد سيكون عام 2030.





أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن الوزارة أضافت مادة القيم واحترام الآخر للصف الثالث الإبتدائي هذا العام.





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الكتب فى النظام الجديد جميعها سلسلة واحدة معها دليل المعلم.





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن القطاع الخاص يشكو من عدم وجود أناس مؤهلين، لافتا إلى أن تكلفة إعادة تأهيل الخريجين عالية جدا".





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الطلاب بالمدارس في فترة الأربعينيات والخمسينيات كانت مليئة بالمعرفة والعلم.





كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، سبب فصله من جامعة القاهرة.



