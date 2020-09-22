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رياضة

القيمة قيمة الزمالك.. أحمد شوبير: رحيل كارتيرون عن الدوري السعودي أصبح قريبا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:53 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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حسام الحارتي
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن ارتفاع قيمة الفرنسي باتريس كارتيرون التدريبة؛ جاءت بسبب قيادته الفنية للزمالك، أحد أهم وأكبر الأندية في أفريقيا والشرق الأوسط .

وأضاف أحمد شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن باتريس كارتيرون حقق بطولتين مع نادي الزمالك وتمكن من الوصول إلي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مماجعله مدربا صاحب اسم كبير لارتباط اسمه بالقلعة البيضاء.

وتابع شوبير:" كارتيرون خسر مع التعاون السعودي في ثاني مباريته مع الفريق، وكانت أكبر نتيجة خسارة في تاريخ كارتيرون التدريبي بعد خسارة اليوم بسداسية نظيفة أمام الشارقة الإماراتي .

وأوضح أحمد شوبير أن رحيل بارتيس كارتيرون عن الدوري السعودي أصبح وشيكا؛ بعد الهزيمة القاسية التي تلقائها .

وأتم:" كارتيرون خسر كثيرا بعد رحيله عن الزمالك والدوري المصري خاصة أنه كان يسير بشكل جيد مع الفريق .
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