القيمة قيمة الزمالك.. أحمد شوبير: رحيل كارتيرون عن الدوري السعودي أصبح قريبا

وتابع شوبير:" كارتيرون خسر مع التعاون السعودي في ثاني مباريته مع الفريق، وكانت أكبر نتيجة خسارة في تاريخ كارتيرون التدريبي بعد خسارة اليوم بسداسية نظيفة أمام الشارقة الإماراتي .





وأوضح أحمد شوبير أن رحيل بارتيس كارتيرون عن الدوري السعودي أصبح وشيكا؛ بعد الهزيمة القاسية التي تلقائها .





وأتم:" كارتيرون خسر كثيرا بعد رحيله عن الزمالك والدوري المصري خاصة أنه كان يسير بشكل جيد مع الفريق .