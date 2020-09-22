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ثقافة

أثْرَوا المتحف القومي للمسرح.. إيناس عبد الدايم تكرم رموز الفن

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
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طارق موسى
تكرم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، مجموعة من رموز الحركة المسرحية وأسر وأبناء الرواد الراحلين الذين قاموا بإهداء وزارة الثقافة ممثلة فى قطاع الانتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال مجموعة من مقتنيات ذويهم لضمها الى متحف المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق. 

يقام الحفل، في الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء، على مسرح مركز الهناجر للفنون . 

يأتى ذلك فى إطار احتفاء وزارة الثقافة بالرموز الفنية والثقافية، وتخليدا لذكراهم، وترسيخًا لقيمة وفاء الوطن نحو أبناءه المبدعين الذين بذلوا الكثير من الجهد للحفاظ على الريادة المصرية. 

وتساهم متاحف مقتنيات رموز الفن المصرى، فى صون تاريخ شخصيات استطاعوا أن يسجلوا أسمائهم فى تاريخ الفن بمختلف أنواعه، لتبقى قدوة ومصدرًا لإلهامات الأجيال المتعاقبة .
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